На «Битве экстрасенсов» разразился новый скандал

Артист сообщил, что в Москве работал "Центр экстрасенсорики Марата Башарова", основанный мошенниками. Телеведущий разоблачил преступников в одном из выпусков программы.

"Мы проводили расследование, и по адресу, который был указан как местонахождение так называемого Центра Марата Башарова, оказался ОВД. Я написал заявление в этот отдел полиции", – рассказал актер. "Прошло около года: ни ответа, ни привета. Поэтому будьте добры, граждане великой нашей страны! Не будьте дураками!" – призвал Башаров к бдительности россиян.

Ведущий подчеркнул, что "Битва экстрасенсов" рекомендует проверять способности магов, а не доверять им вслепую. Марат посоветовал не ходить на платные приемы ни к кому из целителей и ясновидящих. Ведь даже победители "Битвы экстрасенсов" не раз ошибалась на испытаниях, – что уж говорить о самопровозглашенных магах.

Артист рассказал, как отличить настоящего мага от мошенника. По его словам, если экстрасенс выглядит просто и не пытается сразу что-то доказать, чем-то удивить, напугать, как правило, такой участник доходит до финала.

А вот те, которые с первого выпуска "Битвы экстрасенсов" пытаются убедить всех, что они "настоящие" колдуны, зачастую оказываются проходимцами. "На чудо надейся, а сам не плошай! Работать надо, а не бегать по экстрасенсам, чтобы они вам сняли порчу, сглаз и прочее. Не стоит надеяться на чудо, начните трудиться, и тогда все у вас в жизни будет хорошо", – цитирует Башарова Teleprogramma.pro.