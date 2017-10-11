Ученые рассказали, почему у людей появляется повышенная сексуальная активность

Австралийские и канадские представители науки провели исследование, целью которого было выяснить, почему у людей появляется повышенная сексуальная активность, пишет Menslife.com.

Нередко эксперты считают высокую сексуальную активность психической патологией, потому что человек не может управлять своим поведением. Даже было предложено включить ее в список психических расстройств DSM-5.

Однако американская ассоциация психиатров не одобрила это предложение, так как считает, что теории не хватает научных доказательств и четких критериев, позволяющих диагностировать такое состояние.

Но все же, повышенная сексуальная активность считается отклонением от нормы. У сильного пола она выражена в виде сатириаза, а у женщин – нимфомании.

В результате проведенного исследования эксперты сделали вывод, что существует цикл сексуальной активности, который и объясняет неуемную тягу к сексу.

Цикл включает в себя: желание вступать в сексуальные контакты, продолжительное осуществление желания, чрезмерное насыщение и, как результат, истощение в сексуальном плане. После крайней фазы человек определенный период не ощущает потребности в интиме. Однако спустя время, цикл снова повторяется.