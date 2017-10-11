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Фото: Ани Лорак увеличила грудь

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Ани Лорак | ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik/Scanpix

Подписчики Ани Лорак заподозрили ее в увеличении груди. В клипе на песню «Новый бывший» у певицы какие-то слишком большие формы.

В своем блоге она показала снимок своего образа для этого клипа. На фото Каролина сидит на белом кубе в костюме телесного цвета. И там видна неожиданно большая грудь артистки. В комментариях многие спросили у Лорак, что случилось с ее грудью. Многие помнят, что у нее была не очень маленькая грудь, но на снимке она выглядит просто огромной, пишет 7d.org.ua.

/ Instagram Ани Лорак

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