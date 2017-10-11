Фото: Ани Лорак увеличила грудь

В своем блоге она показала снимок своего образа для этого клипа. На фото Каролина сидит на белом кубе в костюме телесного цвета. И там видна неожиданно большая грудь артистки. В комментариях многие спросили у Лорак, что случилось с ее грудью. Многие помнят, что у нее была не очень маленькая грудь, но на снимке она выглядит просто огромной, пишет 7d.org.ua.

/ Instagram Ани Лорак