Фото: Ани Лорак увеличила грудь
11 октября 2017 г., 19:11
Подписчики Ани Лорак заподозрили ее в увеличении груди. В клипе на песню «Новый бывший» у певицы какие-то слишком большие формы.
В своем блоге она показала снимок своего образа для этого клипа. На фото Каролина сидит на белом кубе в костюме телесного цвета. И там видна неожиданно большая грудь артистки. В комментариях многие спросили у Лорак, что случилось с ее грудью. Многие помнят, что у нее была не очень маленькая грудь, но на снимке она выглядит просто огромной, пишет 7d.org.ua.
/ Instagram Ани Лорак