Предложение дня: начата продажа билетов на остров с 60 доступными женщинами (видео)

Но на пик бессовестности поднялась Good Girls Company, придумавшая совершенно ошеломительный секс-тур, пишет Menscult.ua.

Гостей приглашают на четыре дня (с 24 по 27 ноября) на частный остров возле побережья колумбийской Картахены.

«У нас будет 60 горячих женщин, обслуживающих 30 клиентов, для каждого из них (24 часа в сутки) будут две женщины. В стоимость включены все блюда в эти дни», — заманивает компания и предлагает четыре пакета радостей плоти: от 599 до 1400 долларов в сутки.

В первый день клиентам обещают «сеанс секса», на вторые сутки каждый из них сможет полчаса побыть одновременно с 16 девушками.

Дни третий и четвертый на этом фоне будут, считай, ничем не примечателны: их скрасят лишь сногсшибательные вечеринки на роскошной яхте на 100 человек.

В возмутительном рекламном ролике (оригинал удалили c YouTube, но энтузиасты сделали копии) особо подчеркивается: секс, еда и выпивка без границ, потребление наркотиков не запрещено. И ни слова о вреде курения, переедания, алкоголя, стимулирующих препаратов и беспорядочной половой жизни! Гм!