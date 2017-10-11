Как заниматься сексом на борту самолета

И вот тут бы проверить, наконец, так ли хорош на самом деле секс на борту самолета, как его описывают. Но как-то боязно, пишет Menscult.ua.

Мы поговорили с бортпроводником, проработавшим больше десяти лет в одной крупной британской авиакомпании, и спросили у него совета.

Вот на что он рекомендовал обратить внимание, если эта опасная фантазия никак не перестанет вас преследовать.

Задумайтесь об авиакомпании

Может, это прозвучит банально, но если вы решитесь добавить чувственности вашему путешествию, лучше не делать этого на борту авиакомпании из какой-нибудь консервативной страны.

Правда, в этом случае придется запланировать все развлечения еще на этапе покупки билета – и внезапной вспышке чувств места не останется.

Только на дальних перелетах

На коротких рейсах даже не пытайтесь. В узкофюзеляжных самолетах (в которых только один проход между рядами сидений – именно такие и летают обычно на короткие и средние расстояния), слишком тесно и слишком велик шанс того, что в туалет будет очередь.

На широкофюзеляжных лайнерах (где между рядами сидений два прохода) гораздо удобнее: можно добраться до туалетной кабинки разными маршрутами, не вызывая подозрений у экипажа, который к тому же на таких рейсах больше занят.

Да и на двух отдельных людей, «случайно встретившихся» у двери туалетной комнаты туалета, куда меньше будут обращать внимание, чем на парочку, только что прохихикавшую через половину самолета.

Выберите правильное время

На дальних перелетах все обычно происходит в таком порядке: взлет и набор высоты, тележки с напитками, тележки с едой, чай-кофе, тележки для мусора и подносов из-под еды, тележки с товарами из дьюти-фри, потом мы гасим свет и надеемся, что все будут тихо и мирно спать до второй раздачи еды за час-другой до посадки. Идеальное время пуститься во все тяжкие как раз то, когда в салоне темно и кто не спит, тот смотрит кино.

Тогда же, под покровом тьмы, в специально отведенных для этого местах отдыхают и бортпроводники. Так что у вас больше шансов исполнить задуманное (мы по-прежнему о сексе) и остаться незамеченными.

Избегайте пробок

То есть того самого момента, когда последняя из тележек проехала, а вино из мини-бутылочек и прочие напитки с самой первой тележки как раз обнаружили путь на свободу и просятся наружу.

Обычно это происходит у всех пассажиров одновременно, и это не самое лучшее время уединяться в так необходимом всем помещении. Подождите, пока не пройдет по крайне мере час после выключения света – тогда пробка рассасывается.

Летайте бизнес-классом

Это комфортней – особенно на длинных рейсах. И тем более если вы решили заняться сексом.

Туалеты тут больше и чище, да и количество пассажиров на каждый будет меньше, чем в эконом-классе, так что куда менее вероятно, что к вам постучат в тот самый момент, когда вы страстно прижали ее к бутылке с жидким мылом и удобно уперлись свободной рукой в свод кабины.

Изучите повадки борт-проводников

Приглядитесь, насколько серьезно они относятся к своей работе, как часто и охотно проверяют пассажиров, как регулярно обходят салон. Есть авиакомпании, в которых экипаж работает так, будто самолет – последнее место где они хотели бы оказаться, и с пассажирами стараются общаться как можно реже. Такие-то вам и нужны.

Еще вы можете подружиться с ними – непринужденно поговорить, очаровать шутками и в целом дать понять, что они – ценные и полезные члены человечества.

В таком случае даже если они вас и поймают, то скорее решат, пожурив, отпустить к вашим креслам. А если вы окажетесь как-нибудь по-особому очаровательны, то, может, и экскурсию проведут по потаенным частям авиалайнера.