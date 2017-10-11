Читательница из Таллинна: любимый снимает мне дом за 1500 евро в месяц. Но пока мужчина в отъезде, я сплю с известным рэпером

«Не поверите! Благодаря своей прошлой работе нашла мужчину, который в меня влюбился. Мне он тоже понравился. Провели вместе много дней и ночей. Он старше меня, обеспеченный, работает в Норвегии. Постоянно уезжает в командировки. Но поскольку чувства зашли уже так далеко, он решил снять мне роскошный дом за 1500 евро в месяц в Пирита. И уехал на свою работу… Я, конечно, его очень люблю, но тут случайно недавно познакомилась с известным рэпером из Таллинна, с ним я провела несколько жарких ночей. Мне очень стыдно, но ничего уже не изменить», - откровенно рассказывает счастливая читательница Limon.ee.

Как бы вы поступили в таком случае, если бы узнали о своей девушке такую информацию?