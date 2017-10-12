Самый необычный дом в Тарту притягивает людей как магнитом. Смотрите галерею!

Первый «Дом вверх дном» в Эстонии начал работать в конце этого лета и, надо сказать, пользуется у жителей и гостей Тарту огромной популярностью. Мы решили заглянуть на перевернутый огонек, чтобы узнать, чем же он так притягателен.

Фото/ Konstantin Sednev

При входе внутрь кажется, что земля уходит из-под ног, а голова идет кругом. Мебель и все предметы быта здесь нависают над головой, а люди ходят по комнатам как пьяные. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Пребывание в его стенах превращается в аттракцион и одновременно в испытание для вестибулярного аппарата. И поверьте, далеко не каждый может выдержать это испытание. Через какое-то время некоторых гостей просто-напросто начинает подташнивать. А вот самые стойкие посетители делают удивительные кадры для социальных сетей.

Фото / Konstantin Sednev

По словам архитектора Индрека Таукара, спроектировать такой дом было непросто. Дело в том, что такая хитрая конструкция норовит перевернуться даже от порывов ветра, поэтому у деревянного дома стальной каркас, который закреплен на железобетонном фундаменте.

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