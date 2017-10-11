Ольга Бузова поставила себя на одну ступень с Мадонной и Бейонсе

«Почему Мадонне, Рианне, Бейонсе, когда они выходят в откровенном наряде, ни один человек не говорит, что они женщины легкого поведения? Я на сцене нахожусь, я артистка! Послушайте, мне 31 год, я не замужем. Я молодая, красивая, свободная девушка. Будет время, когда я стану носить юбки до колен, а после 80 лет и длиннее юбочку придется надевать. Но если я сейчас шикарно выгляжу, у меня потрясающая фигура, почему я не могу ее демонстрировать? Нет уж, я буду продолжать радовать поклонников и нарядами, и песнями», пишет 7d.org.ua.