Дома Мадонна, на стороне – Блудница, или О чем мужчины комплексуют во время секса

Оказывается между нормой и зажимом существует грань, которую сложно распознать. Для этого можно обратиться за помощью к семейному психологу. Только он сможет определить, стоит ли бить тревогу или с проблемой можно справиться самостоятельно.

Существуют несколько распространенных мужских комплексов. Если они настораживают или неоднократно повторяются, то, скорее всего, обладателям придется обратиться к специалисту.

Я – странствующий рыцарь, а ты моя муза

Особенность комплекса Дон Кихота в том, что мужчина считает себя рыцарем, который ищет любимую. Ее он, как правило, идеализирует и наделяет чертами характера, которые ему нравится. Если женщина соответствует его ожиданиям, то отношения длятся долго. Если нет, то они прекращаются.

Я тебя завоюю

Этот комплекс называется Дон Жуан. Таким мужчинам нравится завоевывать представительниц прекрасного пола. Завоевания им нужны исключительно для склонности к сексу.

Примерно так же с девушками себя ведут пикаперы. И Доном Жуаном, и пикапером становится циник и неуверенный в себе парень. Дон Жуан таким поведением поднимает самооценку и доказывает себе и окружающим собственную сексуальную состоятельность.

Ты мне изменяешь

Если вы читали «Зимнюю сказку» Шекспира, то скорее всего знакомы с персонажем по имени Король Леонт. Он безо всяких на то оснований и доказательств подозревал свою супругу в изменах.

Особенность комплекса Леонта так же состоит в том, что мужчина патологически болезненно ревнив. Поэтому его избранница должна быть готова к тому, что он попросит сделать тест на отцовство детей либо что-то в этом роде.

Отелло из пьесы Шекспира тоже ревновал свою партнершу. Многие мужчины имеют комплекс, названный в его честь. Особенность комплекса в том, что мужчина не хочет казаться посмешищем и боится потерять партнершу. Порой такая ревность для нее может представлять опасность.

У меня небольшой половой член

Этот комплекс у мужчины появляется в раннем детстве из-за боязни насмешек, и в будущем он может привести к нарушениям психики. Если мальчик видит что у него пенис чуть меньше, чем у его друзей, то он, как правило, замыкается в себе. Также мужчина думает, что сексуальные отношения не принесут радости. Избавиться от комплекса поможет психолог.

Дома – Мадонна, на стороне Блудница

Этим комплексом страдают мужчины, которые мечтают найти одновременно добродетельную (преданную и верную) и сексуально раскрепощенную (доступную, и готовую ради него на все) женщину. Но таких претенденток в природе найти очень сложно. Поэтому мужчина блудницу ищет на стороне, а женится на Мадонне.

Эдипов комплекс

Суть этого комплекса заключается в бессознательном влечении в сексуальном плане мальчиков, юношей, парней к своим матерям и как следствие желание смерти отцам.

Комплекс Мачо

Такие мужчины себя, как правило, идеализируют и следят за своей внешностью. С окружающими мачо себя ведут агрессивно и грубо. Так они доказывают свою мужскую состоятельность и для этого спят с проститутками либо с мужчинами-гомосексуалистами.

Им нравятся тихие, покорные и одновременно легкодоступные сексуальные женщины.

Комплекс Тристана и Изольды

Этим комплексом страдает молодая пара, вступившая в отношения до брака, испытавшая неловкость, вину и противоречивые чувства. Если партнеры заключают брак, то в большинстве случаев теряют друг к другу интерес.