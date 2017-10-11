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Шаманка Ану не идет голосовать на муниципальных выборах в Таллинне, и на то есть веская причина!

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ФОТО: TNT

В преддверии выборов в местное самоуправление победительница эстонской «Битвы экстрасенсов» рассказала журналу Naisteleht о своих взглядах на современную политику.

В предстоящие выходные жительница Таллинна, шаманка Ану, не пойдет голосовать по одной простой причине: в списках кандидатов она не нашла никого, кому хотела бы отдать свой голос. «Нет ни одного человека, кого хотелось бы поддержать, кто на самом бы деле имел бы честные намерения и хотел бы действительно сделать что-то дельное. Очень жаль, но таких нет», – с грустью заявила шаманка Ану.

Ану видит, что Эстония нуждается в сильном толчке и кризисе, чтобы в обществе действительно что-то изменилось. «Прежде, чем что-то менять, нужно пройти большой взрыв, потом наступит кризис, и только тогда дела в стране пойдут в гору!» – считает известная шаманка.

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