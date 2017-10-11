Какая прелесть! Владимир Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка (ГАЛЕРЕЯ)

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день – день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", – обратился к Путину Бердымухамедов в начале встречи.

Встреча президента России Владимира Путина с коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. / Vida Press

После этого туркменский лидер заявил, что хотел бы подарить российскому коллеге на юбилей щенка алабая по кличке Верный, передает URA.RU. "У нас есть общий друг – это уникальная собака алабай". После этого в зал переговоров внесли переноску, из которой Бердымухамедов достал собаку.

Путин явно обрадовался такому трогательному подарку. Президент России сразу взял пушистого щенка на руки, погладил и поцеловал в лоб, пишет "Московский Комсомолец".

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. С праздником его поздравили по телефону главы 11 государств.

Встреча президента России Владимира Путина с коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. / Vida Press

Отметим, что президент России – известный любитель собак, а потому лидеры других стран часто дарят ему щенков. В 2010 году премьер-министр Болгарии преподнес российскому лидеру овчарку по кличке Баффи. Два года спустя глава японской префектуры Акита подарил Путину щенка породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).