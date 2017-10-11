«Верни халат маме!» Рэпер из Ида-Вирумаа снял в Таллинне дерзкий видеоклип
Смотрите видео!
11 октября 2017 г., 13:48
Вчера вечером в Сети появилось новое видео рэпера из Ида-Вирумаа. На этот раз Ник Бамба порадовал своих поклонников историей, снятой в Таллинне.
Рэпер Ник Бамба (Никита Байков) родился и вырос в городе Кохтла-Ярве.
Композиция «Пушка» получилась ритмичной и не лишенной юмора. Суровый рэпер разгуливает по столице в забавном махровом халате. «Некит, верни халат маме!» – в шутку пишут друзья исполнителя под его видеороликом. Впрочем, все они одобрили новое видео! А вам предлагаем посмотреть его прямо сейчас!