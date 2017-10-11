Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

«Верни халат маме!» Рэпер из Ида-Вирумаа снял в Таллинне дерзкий видеоклип

Смотрите видео!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Ник Бамба | ФОТО: Кадр из видео

Вчера вечером в Сети появилось новое видео рэпера из Ида-Вирумаа. На этот раз Ник Бамба порадовал своих поклонников историей, снятой в Таллинне.

Рэпер Ник Бамба (Никита Байков) родился и вырос в городе Кохтла-Ярве.

Композиция «Пушка» получилась ритмичной и не лишенной юмора. Суровый рэпер разгуливает по столице в забавном махровом халате. «Некит, верни халат маме!» – в шутку пишут друзья исполнителя под его видеороликом. Впрочем, все они одобрили новое видео! А вам предлагаем посмотреть его прямо сейчас!

Наверх