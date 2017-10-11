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Килограммы стресса? Карин Таммемяги на процессе Сависаара просто не узнать!

До и После

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ФОТО: Elu24 kollaaž

В Харьюском уездном суде продолжаются слушания по делу Эдгара Сависаара. В качестве свидетеля выступила на суде и бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги.

Невозможно не обратить внимания, как сильно похудела женщина-политик за последние месяцы.

Фото / Liis Treimann

Возможной причиной невероятного преображения Таммемяги стал стресс. С другой стороны, после освобождения от должности старейшины, у Карин просто появилось больше свободного времени для ухода за собой и здорового образа жизни

Карин Таммемяги в начале этого года / Eero Vabamägi

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