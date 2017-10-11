Килограммы стресса? Карин Таммемяги на процессе Сависаара просто не узнать!
До и После
11 октября 2017 г., 12:57
В Харьюском уездном суде продолжаются слушания по делу Эдгара Сависаара. В качестве свидетеля выступила на суде и бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги.
Невозможно не обратить внимания, как сильно похудела женщина-политик за последние месяцы.
Фото / Liis Treimann
Возможной причиной невероятного преображения Таммемяги стал стресс. С другой стороны, после освобождения от должности старейшины, у Карин просто появилось больше свободного времени для ухода за собой и здорового образа жизни
Карин Таммемяги в начале этого года / Eero Vabamägi