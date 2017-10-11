Килограммы стресса? Карин Таммемяги на процессе Сависаара просто не узнать!

Невозможно не обратить внимания, как сильно похудела женщина-политик за последние месяцы.

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Возможной причиной невероятного преображения Таммемяги стал стресс. С другой стороны, после освобождения от должности старейшины, у Карин просто появилось больше свободного времени для ухода за собой и здорового образа жизни