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Повзрослевшая дочь Анастасии Волочковой проводит каникулы в Финляндии (ФОТО)

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Анастасия Волочкова | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Пользователи сети обсуждают осенние каникулы Ариадны Волочковой: знаменитая мама отправила любимую дочку на отдых в Финляндию и разместила снимок девочки на своей страничке в Instagram.

Фото подросшей Аришы Волочковой вызвала массу положительных откликов в сети. Пользователи отмечают, что девочка за лето выросла и уже больше похожа на девушку, чем на девочку.

«Какая уже взрослая девочка! Красивая, высокая, пусть растёт умной, красивой, здоровой, на радость маме!!!», «Славная Ариадна!», «Какая красотка! Хотела бы ее пофотографировать», «Какая красавица растёт», «За лето выросла! Мне очень нравится ваша дочка!», – такие комментарии оставили подписчики аккаунта Волочковой под снимком.

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