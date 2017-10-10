Повзрослевшая дочь Анастасии Волочковой проводит каникулы в Финляндии (ФОТО)

Фото подросшей Аришы Волочковой вызвала массу положительных откликов в сети. Пользователи отмечают, что девочка за лето выросла и уже больше похожа на девушку, чем на девочку.

«Какая уже взрослая девочка! Красивая, высокая, пусть растёт умной, красивой, здоровой, на радость маме!!!», «Славная Ариадна!», «Какая красотка! Хотела бы ее пофотографировать», «Какая красавица растёт», «За лето выросла! Мне очень нравится ваша дочка!», – такие комментарии оставили подписчики аккаунта Волочковой под снимком.