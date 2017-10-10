Мужчины, скорее узнайте! Семь моментов, которые женщины чаще всего обсуждают с подругами

Поцелуй и не говори – это правило давно ушло в прошлое, так как женщины признались, что любят разбирать и обсуждать свои самые интимные моменты в разговорах с подругами.
Недавнее исследование свело разговор к семи темам, которые чаще всего сексуально активные женщины обсуждают между собой, пишет Menscult.ua.
Исследование, проведенное VictoriaMilan, было проведено среди 8407 активных женщин из 21 страны.
Им задавали простой вопрос – что именно они запоминают во время секса, а позже обсуждают со своими подругами.
Мужчины могут быть уверены, что каждый раз, когда они приглашают женщину в постель, подружки между собой разберут каждую деталь из следующих семи тем.
Продолжительность встречи всегда является горячей темой для женщин из Бельгии, Финляндии и Норвегии. Сроки – это все, и она будет следить за количеством времени, которое потребовалось ему, чтобы подойти к ней и пригласить остаться с ним на ночь. Сколько времени он провел в прелюдии, а, если они занимались сексом не один раз, каково было его время восстановления?...
Размер – это горячая тема для женщин из Ирландии, Польши и Южной Африки. Подружки и этих стран обсуждают не только то, насколько убедительны размеры их избранника, но и насколько умело он может обращаться со своим богатством.
Кроме того, подружки из этих стран обсуждают насколько хорошо их любимый владеет другими способами удовлетворения своей избранницы. Если он не справляется только с помощью полового члена, то должен уметь довести женщину до оргазма с помощью пальцев или языка, а можно и того, и другого сразу.
Удаление или стрижка волос на теле мужчины – это серьезная тема для женщин из Соединенных Штатов, Австралии и Дании. Они будут проверять, стрижется ли мужчина, пользуется воском, бреется, стилизованный или предпочитает «натуральную красоту» с головы до кончиков пальцев ног.
У всех свои предпочтения, но статистика говорит о том, что если женщина сама любит гладкость во всех местах, то и у своего мужчины хочет видеть примерно то же. И ноборот.
Слова - любят ушами. Женщины из Франции, Испании и Соединенного Королевства говорят чаще обращают внимание на слова, сказанные женщине, прежде чем затащить ее в постель. А также им важно и то, что говорит избранник во время самого полового акта. Он что-то нежно шепчет на ушко? Командует в постели? Сказал, что любит вас в первые пять минут секса? Или же он вообще предпочел молчать? Все это обязательно обсудят подруги из вышеперечисленных стран.
Запах и вкус являются важными факторами для всех женщин, но темой № 1 это остается для женщин из Швейцарии, Австрии и Швеции. Курит ли он, пил что-то алкогольное, чистил ли зубы, прежде чем лечь в постель? Была ли его кожа соленая, сладкая, потная ...? Если бы он позаботился о том, чтобы привести себя в порядок перед встречей с ней или предположил, что она будет готова на все при любых условиях?
Настойчивость мужчины и желание взять ее здесь и сейчас, безусловно, станут темой № 1 для женщин из Нидерландов, Новой Зеландии и Венгрии. Женщинам важно и разнообразие мест для занятия сексом. Они обязательно обсудят, если вдруг близость случилась в парке, кинотеатре, да даже просто в ванной или коридоре. Иногда для бурного обсуждения достаточно того факта, что секс начался в коридоре, а закончился на кухонном полу.
Выносливость мужчины чрезвычайно важна для женщин из Германии, Италии и Чехии. Они обязательно запомнят, насколько силен ее мужчина, и как долго он остается в состоянии возбуждения. Если вдруг парень перебрал и не смог совладать с собой и привести свой член в боевую готовность, можно быть уверенным, что эта тема будет обсуждать на очередной встрече подруг.
Основатель соцсети Victoria Milan, Сигурд Ведал уверен, что все эти разговоры женщины затевают для того, чтобы показать свою сексуальность и готовность на новые подвиги, время от времени напоминать себе и своим подругам, что они еще конкурентноспособны.
«Женщины разделяют интимные подробности друг с другом, чтобы показать, что они могут привлечь замечательных мужчин, которые заботятся о них как в спальне, так и за ее пределами. Мы также знаем, что, если он мужчина оказался прекрасным, эта информация будет обсуждаться только в кругу ближайших друзей, чтобы избежать нападок со стороны одиноких женщин в поиске», – рассказали организаторы исследования.