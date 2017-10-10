Мужчины, скорее узнайте! Семь моментов, которые женщины чаще всего обсуждают с подругами

Недавнее исследование свело разговор к семи темам, которые чаще всего сексуально активные женщины обсуждают между собой, пишет Menscult.ua.

Исследование, проведенное VictoriaMilan, было проведено среди 8407 активных женщин из 21 страны.

Им задавали простой вопрос – что именно они запоминают во время секса, а позже обсуждают со своими подругами.

Мужчины могут быть уверены, что каждый раз, когда они приглашают женщину в постель, подружки между собой разберут каждую деталь из следующих семи тем.

Продолжительность встречи всегда является горячей темой для женщин из Бельгии, Финляндии и Норвегии. Сроки – это все, и она будет следить за количеством времени, которое потребовалось ему, чтобы подойти к ней и пригласить остаться с ним на ночь. Сколько времени он провел в прелюдии, а, если они занимались сексом не один раз, каково было его время восстановления?...

Размер – это горячая тема для женщин из Ирландии, Польши и Южной Африки. Подружки и этих стран обсуждают не только то, насколько убедительны размеры их избранника, но и насколько умело он может обращаться со своим богатством.

Кроме того, подружки из этих стран обсуждают насколько хорошо их любимый владеет другими способами удовлетворения своей избранницы. Если он не справляется только с помощью полового члена, то должен уметь довести женщину до оргазма с помощью пальцев или языка, а можно и того, и другого сразу.

Удаление или стрижка волос на теле мужчины – это серьезная тема для женщин из Соединенных Штатов, Австралии и Дании. Они будут проверять, стрижется ли мужчина, пользуется воском, бреется, стилизованный или предпочитает «натуральную красоту» с головы до кончиков пальцев ног.

У всех свои предпочтения, но статистика говорит о том, что если женщина сама любит гладкость во всех местах, то и у своего мужчины хочет видеть примерно то же. И ноборот.

Слова - любят ушами. Женщины из Франции, Испании и Соединенного Королевства говорят чаще обращают внимание на слова, сказанные женщине, прежде чем затащить ее в постель. А также им важно и то, что говорит избранник во время самого полового акта. Он что-то нежно шепчет на ушко? Командует в постели? Сказал, что любит вас в первые пять минут секса? Или же он вообще предпочел молчать? Все это обязательно обсудят подруги из вышеперечисленных стран.

Запах и вкус являются важными факторами для всех женщин, но темой № 1 это остается для женщин из Швейцарии, Австрии и Швеции. Курит ли он, пил что-то алкогольное, чистил ли зубы, прежде чем лечь в постель? Была ли его кожа соленая, сладкая, потная ...? Если бы он позаботился о том, чтобы привести себя в порядок перед встречей с ней или предположил, что она будет готова на все при любых условиях?