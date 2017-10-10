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Не узнать! 45-летняя звезда «Интернов» продолжает стройнеть и хорошеть

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Светлана Пермякова | ФОТО: Scanpix

Несколько лет назад Светлана Пермякова похудела и преобразилась до неузнаваемости.

На достигнутом актриса и звезда сериала «Интерны» решила не останавливаться и продолжила усиленно работать над собственной внешностью. Тщательный уход Светланы за собой дает свои плоды — в последнее время фолловеры то и дело отмечают, что она становится все краше и краше, пишет woman.ru.

9 октября Светлана Пермякова выложила в Инстаграм новое фото, сделанное на бэкстейдже съемок одной из программ для телеканала «Домашний».

На снимке актриса, одетая в черный джемпер и облегающие легинсы в тон, позирует, сидя в кресле.

«Всем доброго утро, отличного настроения и чудесного начала недели! Пусть все планы реализуются! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)» — позитивно подписала кадр Светлана.

Увидев новую фотографию Пермяковой, фолловеры сразу же отметили, что она выглядит просто неотразимо.

По мнению поклонников, за последнее несколько месяцев актриса еще больше похудела и похорошела: «Шикарней и шикарней любимая Светлана!», «Если это не фотошоп, то выглядите великолепно!!!», «Светик-семицветик вы очень хорошо выглядите!!!», «Светланочка, Вы принадлежите к тем шикарным женщинам, которые год от года все прекраснее. Вы великолепны. Восхишаюсь», «Вообще не узнать! Красотка какая!!!».

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