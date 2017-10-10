Смотри: мужчина подал заявление на развод, когда увидел присланную женой фотографию

Вся суть заключается в том, что жена слишком поторопилась выполнить просьбу мужа и отправила ему своё фото, предварительно не посмотрев на то, что на нём было запечатлено, пишет Pure-t.ru.

Когда обрадовавшийся новому снимку муж рассмотрел отправленную ему фотографию, то практически сразу же решил податься в ЗАГС с заявлением на развод.

Наверняка вы уже догадались, что именно смутило его и почему он так болезненно отреагировал на безобидное, милое фото своей жены!

Как сообщается, всё это произошло в тот момент, когда муж находился в двухнедельной командировке. На протяжении этого времени семейная пара каждый день поддерживала связь по скайпу, обменивались сообщениями, фотографиями и проводила время в разговорах.

И вот, в очередной раз, когда муж попросил свою супругу сделать фото и отправить ему, она быстренько сделала снимок и сразу же отправила его любимому. А дальше… как говорится, после драки кулаками не машут.

В общем, дамам следует быть внимательнее и смотреть, что вошло в кадр, прежде чем отправлять фотографии мужьям. А эта женщина или была невнимательной, или вообще не посмотрела на снимок. Взгляните на него вы: догадались, почему муж побежал разводиться?

Ну конечно же! Чья это там рука весело машет в объектив из-под кровати? Сложно даже представить, что почувствовал муж в этот момент…

/ pure-t.ru

Мы не знаем наверняка — правда это или чья-то выдумка, но то, что подобные ситуации в жизни случаются, это факт.

То ли к сожалению, то ли к счастью, но рано или поздно всё тайное становится явным! Будьте мудрыми в своих поступках и не подводите тех, кто вам доверяет.