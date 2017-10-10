«Дмитрий — конвейерный, самовлюбленный и высокомерный»: Сухоруков разнес Нагиева

9 октября на канале ТНТ стартует новый сезон сериала «Физрук», рассказывающий о приключениях Фомы в исполнении Дмитрия Нагиева. Отца главного героя сыграл известный российский актер Виктор Сухоруков. Разумеется, многим поклонникам интересно, сработались ли два артиста, которые обычно оба выступают в амплуа брутального мачо, и журналисты задали этот вопрос Виктору Ивановичу.

«Дмитрий — конвейерный, неразговорчивый, самовлюбленный, высокомерный, горделивый... Мы с ним ни разу за все время работы даже чаю не попили. Мне показалось, что ему работалось комфортно. Но я не мог угнаться за ним. И это отставание его чуть раздражало», — заявил Сухоруков в интервью газете «Вечерняя Москва».

Кроме того, Виктор сообщил, что считает себя менее дорогим актером, то есть его гонорар был гораздо меньше, чем у Дмитрия. Но этот щекотливый момент вовсе не задел старшего из артистов — он признался, что просто находится «в другой весовой категории», передает Woman. Сухоруков не стал комментировать недавнюю трагедию, произошедшую с его юным коллегой по «Физруку» Егором Клинаевым (18-летний парень погиб в ДТП), а вот Нагиев, напомним, высказался на эту тему и назвал случившееся своей личной болью.