Певица Слава встала на защиту Ольги Бузовой в скандале с Виктором Дробышем

Певица Слава решила отстоять оскорбленную телезвезду. В своем Instagram Слава рассказала, что тоже первые пять лет своей музыкальной карьеры выступала под фонограмму. И это почему-то никого не смущало. Она старательно работала над своим вокалом с преподавателем и спустя некоторое время стала петь вживую. Слава считает, что Ольга большой трудоголик и только за одно это ее можно уважать, пишет 7d.org.ua.