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Певица Слава встала на защиту Ольги Бузовой в скандале с Виктором Дробышем

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Певица Слава | ФОТО: Pressifoto

Несколько дней назад российский продюсер Виктор Дробыш раскритиковал телеведущую и певицу Ольгу Бузову за отсутствие вокальных данных и использование фонограммы.

Певица Слава решила отстоять оскорбленную телезвезду. В своем Instagram Слава рассказала, что тоже первые пять лет своей музыкальной карьеры выступала под фонограмму. И это почему-то никого не смущало. Она старательно работала над своим вокалом с преподавателем и спустя некоторое время стала петь вживую. Слава считает, что Ольга большой трудоголик и только за одно это ее можно уважать, пишет 7d.org.ua.

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