Певица Слава встала на защиту Ольги Бузовой в скандале с Виктором Дробышем
10 октября 2017 г., 15:01
Несколько дней назад российский продюсер Виктор Дробыш раскритиковал телеведущую и певицу Ольгу Бузову за отсутствие вокальных данных и использование фонограммы.
Певица Слава решила отстоять оскорбленную телезвезду. В своем Instagram Слава рассказала, что тоже первые пять лет своей музыкальной карьеры выступала под фонограмму. И это почему-то никого не смущало. Она старательно работала над своим вокалом с преподавателем и спустя некоторое время стала петь вживую. Слава считает, что Ольга большой трудоголик и только за одно это ее можно уважать, пишет 7d.org.ua.