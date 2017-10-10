Какой цвет кошелька привлечет деньги: выбираем по дате рождения

Нумерология поможет вам узнать, как дата рождения связана с благоприятным цветом для кошелька. Дело в том, что финансовая фортуна зависит не только от активных действий, но и от обстановки, от правильного «вооружения». Ваши мысли, ваш внешний вид и, конечно же, внешний вид кошелька — это очень важные вещи.

Общие сведения

Специалисты фэн-шуй утверждают, что кошелек должен быть красным. В этом, несомненно, есть доля правды, но если учитывать все изыскания в этой области, то лучше всего привлекать благо будет кошелек вашего особого удачного цвета, в котором будет находиться красная ленточка. Так вы убьете двух зайцев одновременно.

Стоит избегать круглых кошельков. Пусть он будет квадратным или прямоугольным. Стандартная форма лучше всего помогает владельцу предотвращать финансовые проблемы. В кошельке никогда не должны заканчиваться деньги. Должна оставаться всегда хотя бы одна монета и одна купюра. Номинал при этом абсолютно не имеет значения. У вас должен быть маленький талисман, который постоянно будет находиться в кошельке. Не кладите туда фотографии, карты, визитки. Для этого нужно использовать другие приспособления. Кошелек — место только для денег. Выглядеть при этом он должен всегда свежим. Если начали появляться потертости или, того хуже, дыры, то нужно менять его как можно скорее.

Нумерология и выбор цвета

По вашей дате рождения можно определить, какой цвет кошелька будет приносить вам удачу. Вам необходимо рассчитать свое персональное число. Например, вы родились 17.11.1998. Складывайте все цифры до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. 1+7+1+1+1+9+9+8=37. 3+7=10. 1+0=1. Единица в данном случае будет являться числом судьбы.

Нумерологи и специалисты по биоэнергетике выделяют всего три основных цвета для кошелька: красный, синий, черный.

Красный цвет кошелька. Красный цвет стоит выбирать тем, кто обладает числами судьбы 3, 5, 7. Вам нужен красный цвет, потому что таков ваш характер. Вы ищете вдохновение в амбициях, и вам нужна постоянная подпитка энергией. В этом плане красный цвет, конечно же, будет идеальным. Энергетика данного цвета будет хорошо сочетаться с вашими стремлениями и пожеланиями, мечтами и мыслями. Если верить нумерологии, то ваши числа судьбы являются самыми жадными к вдохновению.

Черный цвет кошелька. Это цвет мудрости, а не силы и напора, как красный. Черный кошелек нужен людям с числами 1, 2 и 8. Такие люди, как вы, лучше всего используют свой жизненный опыт. Вы являетесь приверженцами здравого смысла, а не интуиции. Черный цвет отлично помогает настроить себя на нужный лад, избавиться от всего лишнего. Это не значит, что вы не пользуетесь шестым чувством — просто оно занимает не первое место в вашем сознании. Ваш характер силен, ваша стойкость высока. Черный кошелек будет находиться в полной гармонии с вашим внутренним миром, вы станете единым целым.

Синий цвет. Синий можно заменить на фиолетовый, но не на голубой. Синий цвет пробуждает в человеке шестое чувство. Ваша сила — это случайная удача и предчувствие. Синий цвет идеально подходит для активизации практически всех внутренних ресурсов, если вы родились под покровительством чисел 4, 6 и 9. Вы имеете очень развитую духовную составляющую. Вы способны находить выход из самых трудных ситуаций, а такой кошелек подарит вам еще большую уверенность.

Кошелек должен быть один, поэтому не ленитесь искать такой цвет, который идеально бы подошел вам с точки зрения биоэнергетики. Не стоит каждый раз ходить с разным кошельком. Это очень важный аксессуар, который привязывается к вашем биополю.