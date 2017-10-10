Участь программы «Жди меня» определена

На Первом канале, где ранее выходила программа, в сентябре решили не продлевать контракт. О ее судьбе рассказала главный редактор, руководитель проекта "Жди меня" Юлия Будинайте, пишет Дни.ру.

"Мы не прекращали съемочный процесс. Эфир будет достаточно скоро. Думаю, в конце октября", – цитирует главреда передачи РБК. В пресс-службе НТВ от комментариев по этому поводу отказались, не подтвердив, но и не опровергнув то, что "Жди меня" будет выходить на их телеканале.

О том, что программу будут показывать на НТВ, сообщил и руководитель производящей ее телекомпании "ВИD" Александр Любимов, передает RNS со ссылкой на его открытое письмо в Facebook (в настоящий момент публикация по каким-то причинам недоступна – прим. ред.). Смену кнопки Любимов объяснил тем, что приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ.

Как писали ранее, контракт Первого канала с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня" истек. Однако новый договор на выход передачи подписан не будет, поскольку Первый и "ВИD" не смогли договориться о кандидатуре ведущего.