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Выиграйте билеты на невероятное представление «Алиса в Стране Чудес» (розыгрыш внутри)

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ФОТО: Промо

30 декабря в Ледовом дворце (Tondiraba jäähall) вас ждет невероятное шоу!

Такого еще не было! Вы увидите совершенно новые технологии спецэффектов. Видеоинсталляции на ледовой глади, световые эффекты, клубы тяжелого дыма, красочные костюмы и декорации будут создавать полную реалистичность спектакля.

Это сказка об удивительном мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков, раскрытая в новом формате шоу-спектакля на льду. Профессиональные фигуристы, исполняющие сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед зрителем в любимых образах Алисы и ее друзей! А новейшие технологии спецэффектов, такие как видеопроекция, меняющая окружающую реальность, придадут сказке максимальную реалистичность и полностью перенесут зрителя в самую гущу событий! Автор музыки – Алексей Галинский.

Алиса — это все та же Алиса, что побывала в загадочной стране чудес.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!

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