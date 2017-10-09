Рэпер группы «Пыхья-Таллинн» попал в аварию в Ласнамяэ: автомобиль восстановлению не подлежит

Несмотря на то, что Кеннет не пострадал, его автомобиль отправится на свалку.

Кеннет Рюйтли – эстонский рэпер, музыкальный продюсер, видеограф и член группы «Пыхья-Таллинн», которая с 2014 года начала сотрудничество с Артемом Савицким, они опубликовали и совместное видео «Valin ise oma tee».