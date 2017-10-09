Рэпер группы «Пыхья-Таллинн» попал в аварию в Ласнамяэ: автомобиль восстановлению не подлежит
В другом автомобиле был ребенок!
9 октября 2017 г., 17:33
Участник музыкального коллектива «Пыхья-Таллинн» Кеннет Рюйтли попал сегодня на улице Паэкааре в Таллинне в аварию, автомобиль певца столкнулся со встречным транспортным средством, за рулем которого была женщина, а на заднем сиденье – маленький ребенок.
Несмотря на то, что Кеннет не пострадал, его автомобиль отправится на свалку.
Кеннет Рюйтли – эстонский рэпер, музыкальный продюсер, видеограф и член группы «Пыхья-Таллинн», которая с 2014 года начала сотрудничество с Артемом Савицким, они опубликовали и совместное видео «Valin ise oma tee».