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Рэпер группы «Пыхья-Таллинн» попал в аварию в Ласнамяэ: автомобиль восстановлению не подлежит

В другом автомобиле был ребенок!

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ФОТО: facebook

Участник музыкального коллектива «Пыхья-Таллинн» Кеннет Рюйтли попал сегодня на улице Паэкааре в Таллинне в аварию, автомобиль певца столкнулся со встречным транспортным средством, за рулем которого была женщина, а на заднем сиденье – маленький ребенок.

Несмотря на то, что Кеннет не пострадал, его автомобиль отправится на свалку.

Кеннет Рюйтли – эстонский рэпер, музыкальный продюсер, видеограф и член группы «Пыхья-Таллинн», которая с 2014 года начала сотрудничество с Артемом Савицким, они опубликовали и совместное видео «Valin ise oma tee».

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