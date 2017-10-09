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Не для слабонервных! Что случилось с глазом известного эстонского актера? (фото)

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ФОТО: Toni Läänsalu

Эстонский актер и юморист Яан Ууспыльд начал осень этого года продуктивно. Помимо ежедневной работы в Эстонском драматическом театре, Яан задействован в новом спектакле про Трампа и Путина, где сценическим партнером Ууспыльда будет Пеэтер Оя.

На своей странице в Instagram Яан Ууспыльд поделился мудростью известного немецкого поэта Генриха Гейне: «Дурак, который понимает, что он дурак, уже наполовину гений». Но поклонники обратили внимание на темно-красный глаз актера. Лопнули сосуды. Что обычно происходит в ходе сильного удара или травмы глаза.

Мы желаем Яану скорейшего выздоровления! Берегите себя!

Põhimõtteliselt geenius. #horroreye

Публикация от Jan Uuspõld (@januuspold)

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