Не для слабонервных! Что случилось с глазом известного эстонского актера? (фото)1
9 октября 2017 г., 17:05
Эстонский актер и юморист Яан Ууспыльд начал осень этого года продуктивно. Помимо ежедневной работы в Эстонском драматическом театре, Яан задействован в новом спектакле про Трампа и Путина, где сценическим партнером Ууспыльда будет Пеэтер Оя.
На своей странице в Instagram Яан Ууспыльд поделился мудростью известного немецкого поэта Генриха Гейне: «Дурак, который понимает, что он дурак, уже наполовину гений». Но поклонники обратили внимание на темно-красный глаз актера. Лопнули сосуды. Что обычно происходит в ходе сильного удара или травмы глаза.
Мы желаем Яану скорейшего выздоровления! Берегите себя!