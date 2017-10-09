Не для слабонервных! Что случилось с глазом известного эстонского актера? (фото)

На своей странице в Instagram Яан Ууспыльд поделился мудростью известного немецкого поэта Генриха Гейне: «Дурак, который понимает, что он дурак, уже наполовину гений». Но поклонники обратили внимание на темно-красный глаз актера. Лопнули сосуды. Что обычно происходит в ходе сильного удара или травмы глаза.

Мы желаем Яану скорейшего выздоровления! Берегите себя!