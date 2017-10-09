Рэп баттлы дошли до Эстонии! Смотрите, как жестоко унижают друг друга эти известные рэперы (ВИДЕО)

Последний год вы могли видеть на российских порталах и телевидении изобилие новостей про рэп баттлы. Молодые ребята оскорбляют друг друга в стихотворной форме, пытаясь завоевать симпатию зрителей и интернет-аудитории.
Подобные культурные или контркультурные состязания дошли и до нашей страны. На видео ниже вы можете посмотреть, как прошёл один из таких баттлов на мероприятии RAP ROOM. Внимание, присутствует ненормативная лексика!
Публика восприняла данное шоу на ура, и уже в эту пятницу пройдет очередная вечеринка под эгидой RAP ROOM, где вы сможете посмотреть на данное зрелище вживую.
Помимо баттлов, будут та же живые выступления местных русскоязычных рэп-артистов, а также на протяжении всего мероприятия будет так называемый открытый микрофон - каждый желающий сможет зачитать рэп на сцене.
13-го октября, в пятницу, пройдет третий RAP ROOM.
Место: Kultuuriklubi Kelm (Vene 33, Tallinn).
Двери открываются в 22.00
Билет: 3 евро.
Дополнительнал информация:
vk.com/raproom3
https://www.facebook.com/events/172780056622766
Выступят:
MPQ
Guesthouse (Andy Malex &Lüki Prihoda)
Less Friends More Enemies
Баттлы:
venera milosskaja vs ResQ
Da Feeler vs FenRir
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