Рэп баттлы дошли до Эстонии! Смотрите, как жестоко унижают друг друга эти известные рэперы (ВИДЕО)

Подобные культурные или контркультурные состязания дошли и до нашей страны. На видео ниже вы можете посмотреть, как прошёл один из таких баттлов на мероприятии RAP ROOM. Внимание, присутствует ненормативная лексика!

Публика восприняла данное шоу на ура, и уже в эту пятницу пройдет очередная вечеринка под эгидой RAP ROOM, где вы сможете посмотреть на данное зрелище вживую.

Помимо баттлов, будут та же живые выступления местных русскоязычных рэп-артистов, а также на протяжении всего мероприятия будет так называемый открытый микрофон - каждый желающий сможет зачитать рэп на сцене.

13-го октября, в пятницу, пройдет третий RAP ROOM.

Место: Kultuuriklubi Kelm (Vene 33, Tallinn).

Двери открываются в 22.00

Билет: 3 евро.

Дополнительнал информация:

vk.com/raproom3

https://www.facebook.com/events/172780056622766

Выступят:

MPQ

Guesthouse (Andy Malex &Lüki Prihoda)

Less Friends More Enemies

Баттлы:

venera milosskaja vs ResQ

Da Feeler vs FenRir