Подглядели! Эстонский король эпатажа Томми Кэш пришел в кино с таинственной незнакомкой

Томми Кэш уже давно в отношениях с Анна-Лийзой Ринк, дочерью певицы Nancy, а по совместительству и менеджером эпатажного рэпера. Но в кино Томми пришел вовсе не со своей невестой. Впрочем, любознательный Elu24 связался с Анной-Лийзой Ринк лично. Возлюбленная рэпера объяснила журналистам, что на выходных Томми ходил в кинотеарт со своей давнишней подругой. Девушка также посмеялась над тем, как быстро отрегировали СМИ на выход Томми в свет с другой девушкой. Похоже, что Томми Кэш под надежным присмотром!

Фото / Elu24