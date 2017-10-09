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Подглядели! Эстонский король эпатажа Томми Кэш пришел в кино с таинственной незнакомкой

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ФОТО: Elu24 lugeja

Мимо эстонского развлекательного портала Elu24 ничто не пройдет незамеченным. Так в эти выходные эстонская знаменитость Томми Кэш был замечен читателями портала в обществе симпатичной девушки.

Томми Кэш уже давно в отношениях с Анна-Лийзой Ринк, дочерью певицы Nancy, а по совместительству и менеджером эпатажного рэпера. Но в кино Томми пришел вовсе не со своей невестой. Впрочем, любознательный Elu24 связался с Анной-Лийзой Ринк лично. Возлюбленная рэпера объяснила журналистам, что на выходных Томми ходил в кинотеарт со своей давнишней подругой. Девушка также посмеялась над тем, как быстро отрегировали СМИ на выход Томми в свет с другой девушкой. Похоже, что Томми Кэш под надежным присмотром!

Фото / Elu24

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