Больной раком Пугачевой сделали операцию

"С нашей любимой Натальей Пугачевой все сейчас, слава богу, отлично. В Московском онкоцентре на Каширке ей сделали удачную операцию. Хорошо, что вовремя болезнь "поймали", – рассказала руководитель ансамбля Ольга Туктарева.

Женщина припомнила, каким трогательным был юбилей Пугачевой три года назад. "Мы с размахом отметили 80-летие Натальи Яковлевны у нас в деревенском клубе. Она тогда, несмотря на недуг, песню для всех исполнила, которую сама и придумала. Получилось трогательно до слез. И вот теперь Пугачева по мере сил снова с нами выступает. А как будем отмечать ее день рождения в этом году, пока не решили", – цитирует Туктареву Eg.

Напомним, участницы удмуртского коллектива "Бурановские бабушки" прославились благодаря участию в престижном песенном конкурсе "Евровидение" в 2012 году. В финале состязания, состоявшегося в Баку, артистки исполнили задорную песню Party For Everybody и завоевали второе место, набрав 259 баллов по результатам зрительского голосования и решению профессионального жюри.