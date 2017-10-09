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Сенсационное шоу на ПБК: отец Филиппа Киркорова расскажет, как Ванга вылечила короля российской эстрады

Уже сегодня!

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Ванга | ФОТО: Scanpix

Ванга была одной из самых известных ясновидящих в мире, она ушла из жизни в 1996 году, но ее имя до сих пор окутано легендами. Сегодня в ток-шоу "На самом деле" придут люди, которым довелось пообщаться с Вангой лично, и расскажут о своем опыте и пророчествах Ванги. Что из них сбылось, а что - нет.

Сегодня в студии шоу "На самом деле" - сенсационные откровения гостей и предсказания Ванги о будущем. Бедрос Киркоров расскажет о своих встречах с Вангой и о том, как она вылечила его сына, Филиппа.

Вангой интересовались спецслужбы разных стран и, говорят, она даже работала с некоторыми из них. Правда ли это? Что Ванга предсказала президенту России Борису Ельцину? И сбылось ли пророчество?

Узнаем сегодня, в 17:30, в шоу "На самом деле" на Первом Балтийском канале.

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