Сенсационное шоу на ПБК: отец Филиппа Киркорова расскажет, как Ванга вылечила короля российской эстрады

Ванга была одной из самых известных ясновидящих в мире, она ушла из жизни в 1996 году, но ее имя до сих пор окутано легендами. Сегодня в ток-шоу "На самом деле" придут люди, которым довелось пообщаться с Вангой лично, и расскажут о своем опыте и пророчествах Ванги. Что из них сбылось, а что - нет.
9 октября 2017 г., 14:50
Сегодня в студии шоу "На самом деле" - сенсационные откровения гостей и предсказания Ванги о будущем. Бедрос Киркоров расскажет о своих встречах с Вангой и о том, как она вылечила его сына, Филиппа.
Вангой интересовались спецслужбы разных стран и, говорят, она даже работала с некоторыми из них. Правда ли это? Что Ванга предсказала президенту России Борису Ельцину? И сбылось ли пророчество?
Узнаем сегодня, в 17:30, в шоу "На самом деле" на Первом Балтийском канале.