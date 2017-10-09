Видео: Михаил Кылварт появился на сцене КВН Эстонии с московской командой. Зал заревел, когда политик показал этот номер

Как сказал в этот вечер член жюри и главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель, Михаил Кылварт был «максимально использован» в номерах этой команды, Михаил продемонстрировал все свои навыки – политика и спортсмена, обладателя черного пояса по таэквон-до.

Зал был в восторге после рубящего удара ногой. Политик разбил доску на две части с первого удара.

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