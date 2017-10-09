Видео: Михаил Кылварт появился на сцене КВН Эстонии с московской командой. Зал заревел, когда политик показал этот номер
9 октября 2017 г., 14:34
В субботу в первом полуфинале КВН Эстонии участвовала московская команда «РУДН», за нее в качестве местной знаменитости успешно играл вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Команда в этом полуфинале победила, но с небольшим отрывом. В спину им дышал «Лобстер от смеха» из Таллинна.
Как сказал в этот вечер член жюри и главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель, Михаил Кылварт был «максимально использован» в номерах этой команды, Михаил продемонстрировал все свои навыки – политика и спортсмена, обладателя черного пояса по таэквон-до.
Зал был в восторге после рубящего удара ногой. Политик разбил доску на две части с первого удара.
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