Не узнать! Поклонники расстроены перетянутым лицом Татьяны Овсиенко

5 октября Татьяна Овсиенко поделилась со своими подписчиками в Инстаграме серией снимков с концерта, который прошел в Санкт-Петербурге, передает Wo

«Питер! Спасибо за твой теплый прием! Спасибо всем, кто в эту ночь был с нами, поддерживал, танцевал и пел вместе со мной! Я видела и слышала каждого из Вас!!! Вы невероятные! Люблю Вас! Ваша Таня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Woman.ru)», — написала под постом певица. Глядя на эти фотографии, фолловеры звезды не могли удержаться от критики: «Всегда мне нравилась Татьяна, но что она с собой сделала, вообще на себя не похожа», «Еле-еле узнала», «Лицо обколото, подтянуто и следа не осталось от прежней Тани», «Лицо на укольчиках», «Ну что вы все с собой вытворяете? Так перетянуть лицо, но должно же оно быть узнаваемым, а не чужим». Однако нашлись и те, кто поддержал Татьяну, отметив, как свежо и молодо она выглядит: «Вы красавица! На вас надо ровняться!», «Невероятная, годы вас не меняют, выглядите шикарно!», «Время Татьяну обходит стороной».

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