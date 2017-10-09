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Взгляните, что происходит в квартире со съемок «Брата-2» сейчас (ФОТО)

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Ирина Салтыкова | ФОТО: Кадр из фильма "Брат-2"

Российская певица Ирина Салтыкова опубликовала снимки своей квартиры, где проходили съемки фильма "Брат-2".

В квартире обновили гардеробную, спальню, ванную и прихожую. Фотографии с новым ремонтом Салтыкова опубликовала на своей странице в Instagram.

В этой московской квартире проходили съемки фильма «Брат-2», который вышел в прокат в 2000 году. Партнером Салтыковой по съемочной площадке был актер и режиссер Сергей Бодров-младший. В 2002 году актер пропал без вести во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проходили съемки его фильма «Связной».

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