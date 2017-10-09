Ого! Эстонская красотка, которую обвиняли в излишней худобе, ошарашила своей грудью

Эстонская певица Элиза Кольк, из-за излишней худобы которой совсем недавно беспокоились поклонники, опубликовала фото, которое заставило по-новому взглянуть на ее формы.

Как ни стараются зрители заглянуть в океаны глаз 20-летней красотки, внимание автоматически переключается на другую часть тела.

Напомним, что на данный момент Элиза Кольк проживает в США, где хочет добиться признания и раскрутиться как певица.

A post shared by Elisa Kolk (@elisakolk) on Oct 8, 2017 at 12:53pm PDT