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Ого! Эстонская красотка, которую обвиняли в излишней худобе, ошарашила своей грудью

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ФОТО: Instagram

Новое селфи было опубликовано в Instagram. И как не стараешься, первое, что на нем приковывает взор – невероятно пышный бюст красотки!

Эстонская певица Элиза Кольк, из-за излишней худобы которой совсем недавно беспокоились поклонники, опубликовала фото, которое заставило по-новому взглянуть на ее формы.

Как ни стараются зрители заглянуть в океаны глаз 20-летней красотки, внимание автоматически переключается на другую часть тела.

Напомним, что на данный момент Элиза Кольк проживает в США, где хочет добиться признания и раскрутиться как певица.

A post shared by Elisa Kolk (@elisakolk) on

A post shared by Elisa Kolk (@elisakolk) on

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