Жена Николая Караченцова: «Мы молимся и ищем деньги на химию»

В феврале у актера обнаружили затемнение в левом легком. Николая Петровича обследовали в Германии и пришли к выводу, что это просто воспаление. Однако во время последней плановой реабилитации, уже в России, выяснили, что абсцесс преобразовался в злокачественную опухоль, к тому же неоперабельную, передает Starhit.

«Мы и подумать не могли, что все это время опухоль росла, – вздыхает жена Караченцова. – В Германии нам велели пить антибиотики и проверяться каждые три месяца. В итоге мы попали! Но не сдаемся. Коля каждый день говорит мне: «Милая, я жить хочу. Бог и так уже подарил мне 12 лет после аварии. Я буду бороться». Мужу 27 октября исполнится 73 года. Я уже заказала банкет в ресторане. В качестве подарка попросил новую «Тойоту».

На этот раз решили лечиться в Москве у профессора Георгия Франка, главного специалиста по патологической анатомии в Клинической больнице №1 Управления делами президента. «К Георгию Авраамовичу нас отправили врачи, которые обследовали Колю в НИИ Склифосовского, – продолжает супруга актера. – Мировой гений! Я встретилась с Франком и показала результаты гистологии. Он подтвердил, что у мужа рак. Ему нужно время, чтобы определить, на какой стадии находится заболевание и как с ним бороться. Одно ясно – Коля неоперабелен. Организм не выдержит хирургического вмешательства, у него и так I группа инвалидности. Поэтому только химия, и мы к этому готовы. Признаюсь, сильно переживаю. Но я Стрелец по гороскопу – всегда иду на баррикады».

Семейная чета уже отменила все намеченные поездки за границу – в Дубай и Турцию. На данный момент Людмила Поргина думает только о том, как продлить жизнь мужу. Уже много лет они обитают за городом. Ежедневно она выводит его на прогулку, вместе они проходят по два километра утром и вечером. Затем актер занимается с медсестрой гимнастикой. Регулярно в гости приезжают сын Андрей с невесткой Ириной, а также друзья. Ведь Николай Петрович не может сам сесть за руль, а у супруги после аварии в феврале отобрали права. Алкотестер выявил наличие алкоголя в ее крови.

«Я хочу узнать, мог ли тот удар спровоцировать опухоль, – говорит Людмила Андреевна. – Ведь организм мужа перенес колоссальный стресс! Щелковский суд Москвы признал виновным водителя «ГАЗели», врезавшейся в нас. Но компания, на которую он работал, причем неофициально, пытается выгородить себя и специально затягивает процесс. Это безобразие».

Еще одна головная боль – ОМС не покроет затрат на лечение актера. «Понимаю, что химия будет дорогостоящей, – делится Поргина. – Конечно, не хотелось бы ходить с протянутой рукой, ведь мы привыкли справляться собственными силами. Однажды уже обращались за помощью в благотворительный фонд, думаю, и в этот раз придется. Но ничего – мы поднимем всю Россию, всех врачей для спасения народного артиста. Ведь Коля такой хороший, более честного человека я не встречала».