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Жаркое видео: жительница Эстонии привезла из Финляндии две медали по фитнесу-бикини. А вы знаете эту красавицу?

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На минувших выходных в финском городе Лахти состоялся турнир высшего класса по фитнесу — Ben Weider Legacy Cup. В нем приняла участие 39-летняя эстонка Яна Тедер, которая завоевала серебряную медаль сразу же в двух номинациях — в возрастной категории 35+ и в категории по росту — 172 сантиметра.

Участницы приехали со всей Европы, кроме этого, не обошлось и без гостей из Лос-Анджелеса.

Смотрите видеорепортаж программы Reporter!

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