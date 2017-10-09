Жаркое видео: жительница Эстонии привезла из Финляндии две медали по фитнесу-бикини. А вы знаете эту красавицу?
9 октября 2017 г., 09:51
На минувших выходных в финском городе Лахти состоялся турнир высшего класса по фитнесу — Ben Weider Legacy Cup. В нем приняла участие 39-летняя эстонка Яна Тедер, которая завоевала серебряную медаль сразу же в двух номинациях — в возрастной категории 35+ и в категории по росту — 172 сантиметра.
Участницы приехали со всей Европы, кроме этого, не обошлось и без гостей из Лос-Анджелеса.
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