Премьера: обожаемая в Эстонии группа «Время и Стекло» выпустила клип «Тролль» (ВИДЕО)
9 октября 2017 г., 12:36
Популярная группа "Время и Стекло" порадовала поклонников своего творчества выпуском нового сингла "Тролль". Видеоистория рассказывает о современных отношениях людей в нашем мире, пишет Hochu.ua.
Группа "Время и Стекло", которую обожает молодежь России, Белоруссии, Украины и стран Прибалтики, представила новый клип на песню "Тролль", в которой рассказывается принцип взаимоотношений между людьми в современном мире.
Известно, что авторами трека выступили Потап и Позитив. К слову, солистка дуэта Надя Дорофеева призналась, что песня "Тролль" — теперь ее любимая.
Режиссером видео стала Таня Муиньо, которая известна своими работами с MONATIK, LAYAH, ROZHDEN.