Премьера: обожаемая в Эстонии группа «Время и Стекло» выпустила клип «Тролль» (ВИДЕО)

Группа "Время и Стекло", которую обожает молодежь России, Белоруссии, Украины и стран Прибалтики, представила новый клип на песню "Тролль", в которой рассказывается принцип взаимоотношений между людьми в современном мире.

Известно, что авторами трека выступили Потап и Позитив. К слову, солистка дуэта Надя Дорофеева призналась, что песня "Тролль" — теперь ее любимая.

Режиссером видео стала Таня Муиньо, которая известна своими работами с MONATIK, LAYAH, ROZHDEN.