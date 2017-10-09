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Премьера: обожаемая в Эстонии группа «Время и Стекло» выпустила клип «Тролль» (ВИДЕО)

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ФОТО: Viktor Burkivski

Популярная группа "Время и Стекло" порадовала поклонников своего творчества выпуском нового сингла "Тролль". Видеоистория рассказывает о современных отношениях людей в нашем мире, пишет Hochu.ua.

Группа "Время и Стекло", которую обожает молодежь России, Белоруссии, Украины и стран Прибалтики, представила новый клип на песню "Тролль", в которой рассказывается принцип взаимоотношений между людьми в современном мире.

Известно, что авторами трека выступили Потап и Позитив. К слову, солистка дуэта Надя Дорофеева призналась, что песня "Тролль" — теперь ее любимая.

Режиссером видео стала Таня Муиньо, которая известна своими работами с MONATIK, LAYAH, ROZHDEN.

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