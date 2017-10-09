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Вот извращенцы! В прямом эфире эстонского шоу мужчина в костюме женщины тыкал в экран своей попой (ВИДЕО)

Эстония — страна талантов!

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ФОТО: TV3 / Mardo Männimägi

Это не порно-канал, это один из самых популярных эстонских телеканалов — TV3 , где начался новый сезон шоу перевоплощений - «Su nägu kõlab tuttavalt». В проекте принимают участие эстонские знаменитости, которые должны в каждом выпуске перевоплощаться в звезд с мировой славой.

В этот раз членами жюри стали: Таня Михайлова-Саар, Олав Осолин, Андрус Ваарик и Инга Лунге. Они следили за выступлениями участников и комментировали каждое из них. В этот раз палку извращения, по нашему мнению, перегнул эстонский певец Берт Принг, который пытался своим перевоплощением в Ники Минаж затмить Элину Борн, которая в этот раз тоже пародировала эту секс-бомбу.

Во время выступления певцу пришлось трясти попой, показывать ее зрителям и призывать ею любоваться.

Члены жюри были в восторге. Один из них сначала боялся увидеть Анаконду. Но пронесло.

Смотрите видео!

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