Упс... Прозрачная кофта привела к конфузу Мелании Трамп на благотворительном вечере (ФОТО)

Первая леди США Мелания Трамп, которая всегда на официальных церемониях появляется в сдержанном стиле, выбрала на благотворительный вечер слишком откровенный образ, передает 24 Телеканал.
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На благотворительное мероприятие, которое проходит в рамках месяца латиноамериканского наследия, первая леди надела малиновую юбку и очень тесную кофточку, которая немного просвечивалась и очерчивала ее грудь.
Scanpix/SIPA
Напомним, ранее первую леди США Меланию Трамп раскритиковали за то, что отправилась в пострадавший от шторма Техас в туфлях на 12-сантиметровых каблукахот Manolo Blahnik. Заголовок британского издания The Daily Mirror назвал обувь Меланьи "наиболее неподходящей, которую можно представить" для подобной поездки.
Scanpix/SIPA
"Меланья Трамп знает, как одеться на светское мероприятие, прием в Белом доме или на фотосессию... А на национальную катастрофу? Не похоже", — иронизируют авторы Daily Mail, добавив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке "водонепроницаемая" обувь.