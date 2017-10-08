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Упс... Прозрачная кофта привела к конфузу Мелании Трамп на благотворительном вечере (ФОТО)

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ФОТО: Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA

Первая леди США Мелания Трамп, которая всегда на официальных церемониях появляется в сдержанном стиле, выбрала на благотворительный вечер слишком откровенный образ, передает 24 Телеканал.

Scanpix/AFP

На благотворительное мероприятие, которое проходит в рамках месяца латиноамериканского наследия, первая леди надела малиновую юбку и очень тесную кофточку, которая немного просвечивалась и очерчивала ее грудь.

Scanpix/SIPA

Напомним, ранее первую леди США Меланию Трамп раскритиковали за то, что отправилась в пострадавший от шторма Техас в туфлях на 12-сантиметровых каблукахот Manolo Blahnik. Заголовок британского издания The Daily Mirror назвал обувь Меланьи "наиболее неподходящей, которую можно представить" для подобной поездки.

Scanpix/SIPA

"Меланья Трамп знает, как одеться на светское мероприятие, прием в Белом доме или на фотосессию... А на национальную катастрофу? Не похоже", — иронизируют авторы Daily Mail, добавив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке "водонепроницаемая" обувь.

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