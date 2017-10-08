Тотальный психодел: мульфильмы времен СССР, которые взрывают мозг

Правда, отдельные произведения сводили с ума даже взрослых, а что оставалось у бедных детей в головах совсем уж загадка...

«Крылья, ноги и хвосты»

Просто мультик о птицах, казалось бы, что здесь может быть ужасного?

«ФРУ-89»

Происходящее на экране вообще не поддается объяснению...

«Контракт»

Робот, карающие сферы, мистер брутальность, что нужно еще?

«Падал прошлогодний снег»

Отличный образец сюрреализма. Абсолютно нелийненое повествование и пластилиновое исполнение делают сей шедевр очень запоминающимся.

«Медвежуть»

Медвежьи сны дадут фору любым человеческим.

«Ух ты, говорящая рыба»

По нашему скромному мнению, чуть ли не самый безумный мультфильм из всех.

«Контакт»

Этакий «Солярис» для детей.

«Голубой щенок»

Неизвестно как тогда, но сейчас мультфильм затрагивает темы дискриминации. Тем не менее, лично я считаю этот мультфильм настоящим шедевром!

«Кубик-рубик»

Серия безумных короткометражек, которые сложно забыть.

«Халиф Аист»

Жестокая и страшная сказка.

«Сундук»

Мультик с просто чумовой песней!

«Ёжик в тумане»

Без этой бессмертной классики список был бы неполным.

«Ишь ты, масленица!»

Мультфильм, созданный по мотивам сказки Ованесяна Туманяна.

«Шкатулка с секретом»

Этот мультик пугает кого угодно до сих пор. Особенно их песенки.

«Пластилиновая ворона»

Около 800 кг пластилина использовано на создание этого мультфильма.

«32 декабря»

Когда-то этот мульт показывали всегда под Новый год.

А какие мульты помнишь ты? Делись в комментариях.