Ты только взгляни, во что превращается гамбургер из McDonald's в нашем желудке!

Однако эксперимент английских ученых поможет тебе отказаться от посещения заведений популярной сети McDonald's раз и навсегда.

Исследователи из Ноттингемского университета провели эксперимент, в ходе которого показали, что происходит в организме человека после употребления бургеров из популярной сети быстрого питания. Ученые сняли видеоролик, который показали широкой аудитории.

Специалисты поместили бургер в соляную кислоту. Эта кислота присутствует в желудке каждого человека, участвуя в пищеварительном процессе. Она активирует пищеварительные ферменты и помогает организму поглощать полезные вещества, витамины и минералы. Когда ее много или мало, у нас возникает изжога и вздутие живота.

Скриншот с сайта youtube.com

В эту среду, имитирующую желудочный сок человека, погрузили гамбургер из McDonald's. Весь процесс занял три с половиной часа, и его результаты поразили всех.

Результаты эксперимента

Гамбургер не растворился в кислоте, как ожидалось изначально, хотя соляная кислота является превосходным растворителем. Еда превратилась в черную и скользкую массу. Точно то же происходит в желудке человека в момент пищеварения.

Так происходит потому, что такой бургер содержит большое количество трансжиров, затрудняющих пищеварение. Эксперимент не был направлен на то, чтобы заставить всех отказаться от фастфудов. Результаты исследования просто показывают, что лучше готовить бутерброды дома с полезными продуктами, отказавшись от пищи с большим содержанием вредных жиров.

Вот полный видеороик с опытом английских ученых...