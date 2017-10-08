Дочь Валерия Меладзе устроила шикарную свадьбу в Марокко

Официальное заключение брака состоялось в январе 2017-го в Кембридже, а вот пышный праздник был перенесен на октябрь.

Для виновников торжества было важно, чтобы свадьба прошла спустя ровно два года там же, где Нури сделал Инге предложение.

«Свадьба в январе была лишь первой частью праздника. На ней присутствовало всего 16 человек. Валерий не смог прилететь, также как и моя средняя дочь Соня, у нее была сессия в МГИМО. В итоге, с младшей Ариной поддерживали Ингу в столь важный день. Ну, а после сразу начали готовится к октябрьскому торжеству», - ранее рассказала мама невесты Ирина Меладзе «СтарХиту».

Свадьба Инги и Нури была организована в шикарном пятизвездочном отеле в Марракеше. На торжестве собрались многочисленные друзья молодоженов, а также знаменитые родственники невесты.

Невеста появилась на свадьбе в белоснежном платье, богато декорированном кружевом. Инга оставила волосы распущенными, дополнив прическу массивной заколкой. Фата длиною в несколько метров сделала образ девушки еще более элегантным.

Жених отдал предпочтение классике. Нури появился на торжестве в белом пиджаке и черных брюках. Влюбленные произнесли клятвы верности перед друзьями и родственниками. Эта часть церемонии получилась невероятно трогательной, многие гости с трудом сдерживали слезы, наблюдая за молодоженами.

A post shared by Nino Eliava (@ninoeliava) on Oct 7, 2017 at 9:45am PDT

Церемония проходила на четырех языках — русском, французском, английском и арабском. Родственники молодоженов специально привезли каравай из Москвы, чтобы соблюсти свадебную традицию. Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе, который появился на празднике в черном фраке.