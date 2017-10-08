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Алексей Учитель не мог сдержать слез, разговаривая о детях

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Алексей Учитель. | ФОТО: Krasilnikov Stanislav/ITAR-TASS

Создатель нашумевшей еще до выхода на большие экраны картины "Матильда" Алексей Учитель стал гостем программы "Однажды..." на НТВ. Разговор зашел не только о работе, но и о личной жизни. И, говоря о своих детях, режиссер не смог сдержать слез.

Сын Алексея Учителя Илья снял свой дебютный фильм "Огни большой деревни" в 2016 году. На съемочную площадку к наследнику создатель "Матильды" заглянул лишь однажды. Профессиональным взглядом он сразу заметил какие-то ошибки и начал поправлять сына. Через час Илья Учитель попросил отца покинуть студию.

"Конечно, я его понимаю. Тут дело не в критике, а в авторитете на съемочной площадке, который я мог разрушить", – уверен режиссер. Он признался, что очень переживает за карьерные успехи своего сына. А, вспоминая произошедший на съемках конфликт, и вовсе не смог сдержать слез.

Кроме того, Алексей Учитель не стал скрывать, что является еще и отцом двух девочек. "Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами", – поделился он своей радостью. Отметим, ранее актриса и режиссер Юлия Пересильд рассказала, что отцом ее детей является Алексей Учитель.

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