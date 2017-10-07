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Певица Юлия Самойлова: я стала мамой

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Юлия Самойлова. | ФОТО: Maria Antipina/Maria Antipina/TASS

Недавно певица Юлия Самойлова стала блогером. Теперь она снимает короткие видеоролики, в которых рассказывает о событиях из жизни.

Артистка решила стать более откровенной с поклонниками, а потому стала еще больше посвящать их в свои будни, пишет СтарХит.

В блоге Юлия поделилась радостной новостью – не так давно она стала мамой. Ее друзья Иван и Кристина попросили артистку взять на себя ответственность и стать крестной маленького Артема. Самойлова показала запись таинства. Артистка облачилась в розовое платье, а на голову накинула бежевый платок.

Однако, как оказалось, Юлия стала крестной мамой уже в третий раз. Поклонники поспешили поздравить артистку со столь важным событием. Они уверены, что девушка сможет быть хорошим примером и духовным наставником для детей.

Поклонники пристально следят за тем, что происходит в обычной жизни Юлии Самойловой. Они с интересом наблюдают, как певица проводит время. Многие фанаты ждут ее в своих городах и будут рады встретиться с кумиром.

«Любительская съемка команды Юлии для альбома «Будни на колесах». Данный альбом создан для поклонников творчества Юлии. В данных документальных фильмах нет сценария, в них показывается обычная жизнь необычного человека, певицы Юлии Самойловой», - объясняет артистка.

Юлию Самойлову везде сопровождает ее супруг Алексей. Они вместе уже более восьми лет, два года уже прожили в браке. Певица признается, что их свадьба была формальная – они скрепили свои отношения в загсе, но не устраивали пышное торжество. Пара планирует обвенчаться, а также устроить пышное торжество.

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