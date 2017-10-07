Он угнал машину, чтобы спасти людей от стрельбы в Лас-Вегасе. Вот что написал ему владелец авто...

Среди них был и ветеран морской пехоты Тейлор Уинстон, который стал героем Америки, угнав машину, чтобы отвезти раненых в больницу, рассказывает Lifter со ссылкой на Bored Panda.

Тейлор Уинстон, 29-летний ветеран армии США, пришедший с друзьями на концерт кантри-музыки в Лас-Вегасе, быстро распознал во внезапно раздавшихся хлопках звуки выстрелов. Он рассказывал: «Когда люди начали кричать и разбегаться в разные стороны, мы поняли, что что-то не так. Хлопки становились громче и громче, мы увидели, как нескольких людей рядом с нами ранило. Нас самих могло ранить в любой момент».

От укрытия Тейлора и его друзей отделяли сотни людей и концертное ограждение. Преодолев забор и оказавшись в относительной безопасности, ветеран стал искать способ помочь пострадавшим.

«Мы будто оказались в зоне военных действий. С той разницей, что мы не могли открыть ответный огонь. Я увидел ряды припаркованных фургонов и решил проверить, не забыл ли кто-нибудь внутри ключи.

В первом же пикапе, который мы попытались открыть, хозяин оставил ключ в замке зажигания. Мы сразу же принялись собирать пострадавших».

Тейлор и его друзья поместили истекающих кровью людей на заднее сиденье и в кузов пикапа. Доставив в близлежащую больницу первых пострадавших, экс-морпех вернулся на место стрельбы за второй группой раненых. К моменту прибытия первых машин скорой помощи он успел перевезти почти 30 людей.

Через три дня он вернул ключи владельцу. А теперь Уинстон выложил переписку с владельцем в интернет.

Подруга Тейлора Дженифер Мишель опубликовала пост в фейсбуке, где рассказала о героическом поступке и скромности того, кто его совершил: «Тейлор Уинстон, как же людям вокруг тебя повезло, что ты оказался рядом во время стрельбы и помог им добраться до больницы — а потом вернулся, чтобы помочь снова! Я знаю, что ты сделал это не ради минутной славы, а просто потому, что это был правильный и человечный поступок».

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А вот что написал ему владелец пикапа: «Привет, Тейлор! Говорят, у тебя ключи от моей машины?? Мне от тебя нужен только ключ. В остальном — все, проехали, у меня нет никаких претензий. Лучше скажи, как себя чувствует человек, которого ты спас?».

Тейлор ответил: «Они у меня. Когда вам удобно встретиться и забрать? Мы в [отеле] “Монте-Карло”. Я отвез в больницу около 30 тяжело раненых. Ваш пикап сыграл неоценимую роль в спасении их жизней. Не знаю, все ли выжили. Извините меня за этот поступок и за пятна крови. Инструментальный ящик тоже у меня. Мы убрали его, чтобы влезло больше людей, но после 3-го заезда я поставил его обратно в кузов».

Большинство пользователей социальных сетей полностью оправдали поступок ветерана. А что думаешь ты?