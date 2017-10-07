Собака известной ведущей поскусала ребенку лицо

"Однажды моя собака... которая никогда никого не кусала... и была самой доброй собакой на земле... прикусила ребенка... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Екатерина Гордон. "Ребенок ее пнул, пес обернулся, оскалившись, и рассек ребенку нос...", – добавила она.

По ее словам, животное не хотело загрызть малыша, однако все же укусил его. "Была кровь, больница и осознание того, что животное – это животное...", – добавила Гордон. По ее словам, даже самое ласковое животное, которое привыкло к домочадцам и их поведению, может однажды не выдержать и сорваться.

"Но однажды... происходит щелчок... и вдруг срабатывает что-то в животном... и оно может укусить, оцарапать, зарычать...", – заметила ведущая. "Умоляю вас ... дорогие мои собачники и кошатники... не теряйте бдительность... помните, что в ваших руках и жизни ваших питомцев и жизни тех кто вокруг питомцев", – обратилась она к подписчикам.

И даже дома нужно сохранять бдительность и не подпускать крупных животных к маленьким детям. "Пусть мой опыт вам поможет", – заключила Катя Гордон. В комментариях к записи разгорелись жаркие споры об ответственности владельцев собак, необходимости намордников и даже о местах для выгула домашних животных.