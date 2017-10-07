Дочь Джеки Чана признала себя лесбиянкой (ФОТО)

Непоседливая дочь актера Этта У и "бондаж-барби" Элейн Нг попали в заголовки светских изданий по всему миру после того, как этой ночью они выложили в своих "инстаграмах" фотографии, показывающие, что девушки состоят в отношениях, пишет Лайф. На днях Этта У выложила фото на фоне радуги, на котором она побрила голову налысо с подписью: "В случае если кто-то не понял — я лесби". Позже эта подпись была заменена на хештеги #lgbtqai, #lgbt, #lesbian и #androgynous.

Избранницей известной 17-летней девушки стала канадская звезда "Инстаграма" Энди Отом. Сообщается, что пара живет вместе в арендуемой квартире на севере Гонконга. Энди открыто заявила на всю свою аудиторию, что они с Эттой встречаются. "Мы столкнулись с огромной дискриминацией со стороны родных и друзей, но ничто не имеет значения. Я люблю тебя", — написала она в своем вчерашнем посте.

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Мать Этты дала свое благословение этому союзу. "Зато мне не нужно беспокоиться о внуках", — смеется она. Ей приятно знать, что ее дочь нашла надежного компаньона по жизни. Звездный отец Этты комментариев по поводу каминг-аута дочери пока не давал.