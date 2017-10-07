Зачем!? Жених отомстил невесте, показав гостям ее измену вместо свадебного видео

Парень из Сингапура узнал об измене невесты за несколько недель до свадьбы. Вместо того чтобы расторгнуть помолвку, он дождался торжества и опозорил неверную девушку перед всеми гостями, сообщает Лайф со ссылкой на издание Mirror.
За несколько недель до свадьбы состоятельный бизнесмен из Сингапура нанял частного детектива, чтобы проследить за своей невестой. Жених заподозрил девушку в неверности и оказался прав: возлюбленная действительно встречалась с другим мужчиной и проводила с ним время в гостинице. Детектив, предоставивший жениху видеозапись измены, думал, что клиент отменит свадьбу, но такой вариант показался бизнесмену недостаточно изощренным.
В день торжества обманутый мужчина включил для гостей классическое свадебное видео с фотографиями жениха и невесты. Внезапно романтический ролик прервался, и вместо него на экране появилась невеста с любовником. На кадрах было видно, как парочка заходит в гостиничный номер, и у собравшихся не осталось сомнений относительно цели этой встречи. После этого жених пожелал бывшей невесте "отправиться в ад" и покинул торжество.
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