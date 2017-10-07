Вау! Звезда «Уральских пельменей» невероятно похудела

Звезда рассказала, как ей удалось избавиться от мучавших ее килограммов. Илана опубликовала в своем микроблоге фото, на котором показала, как выглядела до и после похудения.

A post shared by Илана Юрьева (@ilana7788) on Oct 4, 2017 at 12:48am PDT

"Сейчас среди известных и популярных людей стало очень модно "открывать" рот на полных (толстеньких) людей... типа, "выплюнь булочку и иди в спорт зал...", "хватит лежать на диване", "подними свою попу и иди работать над собой..." и т.д. – всем известные фразы, как бы "мотивации". Наверное, я бы говорила и думала так же, если бы со мной лично не произошло такое", – поделилась Юрьева. Также актриса назвала причину появления лишнего веса и рассказала, как сбросила девять килограммов.

"В один момент, у меня произошел гормональный сбой (не понятно почему), и тело перестало слушаться. Я ела один обезжиренный творог и пила 1% кефир. Поправлялась, опухала, становилась все больше и больше. Вспоминаю, как страшный сон", – заявила Илана. "Потом гормоны пришли в норму и вес нормализовался. Сейчас я хожу в спортзал и стараюсь есть здоровую пищу. При том, я ем много и часто. Кто общается со мной близко, вообще недоумевает – "куда это все у меня девается" муж говорит, что меня легче прибить, чем прокормить", – резюмировала знаменитость.