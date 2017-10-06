Девушка с пулей в сердце чудом выжила во время бойни в Лас-Вегасе

Кристина Киткэт, которой в честь ее грядущего 30-летния подарили билеты, и ее парень Келли Калберстон, как и многие другие, кто пошел на фестиваль кантри-музыки в минувшее воскресенье, думали, что раздавшиеся неподалеку хлопки — это звуки фейерверка. New York Post передает слова парня, вспоминающего тот момент.

"Я подумал, почему салют начали в такое странное время, а затем повернулся к Кристине и понял, что она не может дышать", – рассказал Келли Калберстон.

Поскольку Келли — профессиональный огнеборец, он сразу же положил девушку на землю и начал применять навыки, которые приобрел по ходу службы. К счастью, на помощь подоспели еще двое мужчин, и втроем они отнесли Кристину в безопасное место. У нее из груди шла кровь, и Келли немного надавил ей на легкие, чтобы убедиться в том, что она дышит. Она повернулась к любимому, улыбнулась и сказала, что хочет спать. Тогда Келли начал убеждать ее в том, чтобы она ни за что не засыпала, и тем самым ему удалось спасти ей жизнь.

Позже врачи сказали, что это настоящее чудо, что она не умерла. Пуля пробила ей руку и попала в сердце и лёгкое, где остались отверстия от выстрела. Чтобы оказать максимально квалифицированную помощь своей девушке, Келли создал страницу на GoFundMe, где неравнодушные пользователи помогли собрать 87 тысяч долларов. Кристине уже провели операцию на сердце, и сейчас её состояние не вызывает опасений. Врачи говорят, что её спасла любовь.