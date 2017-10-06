Мать увидела фото похищенной 13-летней дочери на сайте проституток и вызвала ее как клиент (ВИДЕО)

Дочь Кубиики Прайд из Атланты пропала без вести, а спустя 9 месяцев после ее исчезновения мать увидела ее фото на сайте эскорт-услуг Backpage.com, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail. Ее жуткая и душераздирающая история была рассказана в документальном фильме, который покажут на Netflix в назидание подросткам и их родителям.

Однажды вечером 13-летняя девочка пошла на вечеринку в честь окончания учебного года. Вечером она познакомилась с женщиной, которая, как она думала, хотела помочь ей добраться до дома. Как оказалось, добродушная на первый взгляд женщина торговала детьми. Миссис Прайд пыталась найти в интернете хоть какую-нибудь информацию о пропавшей дочке и спустя 270 дней наткнулась на сайт с эскорт-услугами, где увидела ее фото.

Фотографии ее дочери, позирующей в одном нижнем белье, были выложены в разделе "Новенькие", и под ними были оценки и комментарии. Женщина не придумала ничего другого, как позвонить и заказать собственную дочь. Когда девочка вернулась домой, она рассказала, что стала употреблять наркотики и сильно на них подсела. Кроме того, на теле девушки было множество следов от побоев, но тем не менее она дважды убегала после этого из дома матери.

Когда Кубиики спросила у дочери, почему она все время убегает, та ответила, что ей очень нужны таблетки, к которым она пристрастилась. В конце концов женщина, которая продала девочку в сексуальное рабство, была поймана и приговорена к пяти годам тюрьмы, но фотография подростка еще долгое время оставалась в Сети. Прайд подала в суд на этот сайт, но ее ходатайство было отклонено по закону, согласно которому сайт может публиковать любую рекламу.

Backpage является крупнейшим веб-сайтом в США, и на нем публикуется почти 80% всех объявлений о продаже людей. Прайд призналась, что раньше использовала этот сайт для покупки одежды и всякой мелочи, но была шокирована, узнав, что он рекламирует людей. Его закрыли лишь в начале этого года. Что касается девочки, то сейчас она уже гораздо старше, и, несмотря на то что была сильно сломлена, она до сих пор полна любви.