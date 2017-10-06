Мама дорогая! Что стало с лицом 53-летней Апиной? (ФОТО)

В последнее время певица весьма активно ведет свой микроблог. Знаменитость не перестает удивлять поклонников новыми снимками.
Алена часто ездит на гастроли и публикует фотографии из разных городов. "Доброе утро! Я в Питере! Любимый город", "А я на Дону! Сейчас буду петь казакам! Аксиньям, Мелиховым и пр.", – отчитывается на своей страничке в Instagram.
Все чаще певица привлекает внимание пользователей соцсети не столько творчеством, сколько внешним видом. Апина с завидной регулярностью любит давить "на секс", публикуя снимки, один откровеннее другого. А недавно поклонники всерьез обеспокоились ее внешним видом. По мнению фолловеров, звезда стала выглядеть на снимках нетрезво, пишут Dni.
Так, на фото из Питера лицо Алены без макияжа смотрится опухшим и уставшим, а глаза покрасневшими и воспаленными. Она одета в черное пальто свободного кроя, того же цвета шапку и закутана в серый шарф.
Но если здесь внешний вид певицы можно списать за недружелюбную питерскую погоду с ее пронизывающими ветрами, то снимки с Дона оставляют просто для фантазии пользователей соцсети.