Мама дорогая! Что стало с лицом 53-летней Апиной? (ФОТО)

Алена часто ездит на гастроли и публикует фотографии из разных городов. "Доброе утро! Я в Питере! Любимый город", "А я на Дону! Сейчас буду петь казакам! Аксиньям, Мелиховым и пр.", – отчитывается на своей страничке в Instagram.

Все чаще певица привлекает внимание пользователей соцсети не столько творчеством, сколько внешним видом. Апина с завидной регулярностью любит давить "на секс", публикуя снимки, один откровеннее другого. А недавно поклонники всерьез обеспокоились ее внешним видом. По мнению фолловеров, звезда стала выглядеть на снимках нетрезво, пишут Dni.

Так, на фото из Питера лицо Алены без макияжа смотрится опухшим и уставшим, а глаза покрасневшими и воспаленными. Она одета в черное пальто свободного кроя, того же цвета шапку и закутана в серый шарф.

A post shared by Алёна Апина (@neapina) on Oct 6, 2017 at 12:44am PDT

Но если здесь внешний вид певицы можно списать за недружелюбную питерскую погоду с ее пронизывающими ветрами, то снимки с Дона оставляют просто для фантазии пользователей соцсети.